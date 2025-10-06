بريطانيا تدعم عددا من مواطنيها محتجزين في إسرائيل ضمن أسطول مساعدات غزة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، إنها تدعم المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل ضمن أفراد أسطول دولي منعته إسرائيل الأسبوع الماضي من إيصال مساعدات إلى غزة، وذلك عقب إطلاق سراح 171 ناشطاً، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأفاد متحدث باسم الوزارة: "ندعم عدداً من المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل، ونحن على تواصل مع السلطات المحلية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إنها رحّلت 29 ناشطاً إضافياً ممن اعتقلتهم القوات البحرية، الأسبوع الماضي، لمشاركتهم في أسطول الصمود العالمي الذي حاول إيصال مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وبدأ الأسطول الإبحار أواخر أغسطس الماضي، في أحدث محاولات نشطاء لكسر حصار إسرائيل البحري على القطاع الذي يتعرض إلى حرب إسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وتقول إسرائيل إن الحصار قانوني، ووصفت الأسطول بأنه يشكل استفزازاً.

وواجهت إسرائيل استنكاراً دولياً بعد أن صعد جنود إسرائيليون مسلحون على متن نحو 40 قارباً كانوا يحاولون كسر الحصار لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، واعتقلوا أكثر من 400 ناشط أجنبي من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج.