لبنان: مجلس الوزراء يطّلع على تقرير الجيش حول حصر السلاح ويعلّق العمل بالعلم والخبر لجمعية رسالات

عرض قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح بيد الدولة، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم الاثنين. ومن ناحية أخرى علّق المجلس العمل بالعلم والخبر لجمعية "رسالات"، التابعة لحزب الله على خلفية فعالية الروشة في25 سبتمبر الماضي.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء رحّب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية لضمان تنفيذ قرار تنفيذ بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية.

وعن طلب وزارة الداخلية حلّ جمعية الجمعية اللبنانية للفنون – رسالات، التابعة لحزب الله، قال مرقص، إن المجلس قرّر تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى للجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها الإدارة والنيابة العامة التمييزية".

وكان مجلس الوزراء قد عقد بعد ظهر اليوم الاثنين جلسةً في قصر بعبدا الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال من 10 بنود.

وشارك حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في فعالية تضامنية أقامتها جمعية "رسالات"، بعد ظهر اليوم، تحت عنوان "رسالات تمثلني"، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية التي بحثت مسألة حلّ الجمعية.