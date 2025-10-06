مسئول فلسطيني: حماس تصر على إطلاق سراح مروان البرغوثي وأحمد سعدات

صرح مسئول فلسطيني بأن حركة حماس تصر على إطلاق سراح ستة من كبار الأسرى، بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

كما ستطالب حماس بحسب المصدر الذي تحدث لقناة سعودية بعودة النازحين إلى قطاع غزة، وستنسق مع الفصائل المختلفة بشأن تسليم المختطفين.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة.

وقالت القناة، إنه في اجتماع عقد الليلة الماضية في القدس، واستمر لأكثر من ساعتين، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سلسلة مطالب على نتنياهو تمهيدا لإمكانية تنفيذ صفقة الأسرى.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سعى الوزيران إلى فهم كيفية ضمان قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الأسرى في المرحلة الأولى.