 اللجنة المركزية لحركة فتح ترحب بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اللجنة المركزية لحركة فتح ترحب بدعوة الرئيس الفلسطيني لإجراء الانتخابات

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 1:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 1:01 ص

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية لحركة فتح أعربت، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، عن ترحيبها بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الدعوة من قبل الرئيس عباس.

جاء ذلك خلال رسالة مكتوبة سلمت للرئيس عباس، الليلة، ردا على رسالته الموجهة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وذلك لعرضها على القوى والفصائل الفلسطينية والمتعلقة بإجراء الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد كلف، مؤخرا، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات وبشكل فوري مع الفصائل والجهات المعنية، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.


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