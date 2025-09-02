حماس: الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لأحياء غزة ضمن إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي

قالت حركة حماس، إن الاحتلال يواصل التدمير الممنهج لأحياء غزة في إطار إبادة جماعية وتطهير عرقي إجرامي.

وذكر بيان صادر عن الحركة، اليوم الثلاثاء: «ما يقوم به جيش الاحتلال الفاشي من عمليات تدمير ممنهج لأحياء مدينة غزة، عبر القصف الجوي المكثّف، واستخدام روبوتات تحمل أطناناً من المواد المتفجّرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية؛ هو انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية».

وأضافت حماس: «حكومة مجرم الحرب نتنياهو تشنّ حربًا مفتوحة على المدنيين الأبرياء، ولا سيما في مدينة غزة، ضمن مخطّط إبادة جماعية وتهجير قسري إجرامي تحاول تنفيذه تحت وطأة المجازر والتدمير».

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب اليوم مجزرة في حيّ الدرج بمدينة غزة بحقّ عائلة العف، استُشهد فيها أكثر من عشرة مواطنين معظمهم من النساء والأطفال، كما ارتكب مجزرة أخرى في مواصي خان يونس أسفرت عن أحد عشر شهيداً بينهم سبعة أطفال استُهدفوا بطائرة مسيّرة أثناء تعبئة المياه، في جرائم تفضح الطبيعة الإجرامية الفاشية للعدو.

وتابعت: «تمثّل أفعال كيان الاحتلال الفاشي جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستوجب تدخّلًا فوريًّا من مجلس الأمن الدولي، لفرض وقف هذه الإبادة الوحشية ومحاسبة المسئولين عنها».

وأكدت أن الإدارة الأمريكية، التي تُعطّل مؤسسات الأمن والعدالة الدوليَّين عن أخذ دورها في معالجة ما يشهده العالم من جرائم وحشية منذ قرابة العامين؛ هي شريك فعلي في جريمة لن يغفرها التاريخ بحق الإنسانية، وسيُحاسَب كل المسئولين عنها مهما طال الزمن.

ودعت حماس، إلى التحرّك الفاعل ومواصلة الضغط لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والتصدّي لمشاريعه التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة برمّتها.