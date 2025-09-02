شبكة أطباء السودان: 18 قتيلا في مجزرة للدعم السريع في الفاشر

أفادت شبكة أطباء السودان، بمقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على أحياء الفاشر.

وقالت الشبكة، في بيان، اليوم الثلاثاء: «في مجزرة جديدة للدعم السريع بحق المدنيين بالفاشر قتل 18 شخصا وأصيب أكتر من 100 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المدفعي المتعمد للدعم السريع على أحياء الفاشر بولاية شمال دارفور أمس الإثنين».

ودانت الشبكة هذا العمل تاذي وصفته بأنه إجرامي بشع ويعكس الطبيعة الإرهابية للدعم السريع والتي جعلت من قتل الأبرياء وترويع المواطنين سياسة ممنهجة، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تحرم استهداف المدنيين.

وأكدت الشبكة أن ما يحدث في الفاشر اليوم ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة من الجرائم الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الدعم السريع منذ أكثر من عام بدارفور.

وحملت الشبكة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي كامل المسئولية عن صمتهم «المخزي» وعجزهم عن حماية أكثر من نصف مليون مواطن محاصر داخل الفاشر يتعرضون يوميًّا للقصف والتجويع والموت البطيء.