شهيدان بقصف مسيرة إسرائيلية مواطنين شرق رفح الفلسطينية

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استُشهد فلسطينيان، اليوم الأربعاء، بقصف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد شابين وإصابة عدد آخر، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين شرق مدينة رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مسجد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة إلى 43391 شهيداً و102347 جريحاً، بينما لا تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى الضحايا وإنقاذ المصابين، إذ تعيق كثافة القصف وحالة الدمار الواسعة جهود الإنقاذ.