بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأحياء غرب المدينة، لإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة، بسبب الشبكة المتهالكة التي مر عليها نحو 40 عامًا، مما أدي إلي المعاناه المستمرة للمواطنين.

بدأت أعمال الإحلال بشارعي بين الشواني بحي الخشابة، ووابور الحليج بحي المصاص، وبعد الانتهاء من جميع أعمال الإحلال والتجديد لشبكة المياه، سيبدأ مجلس المدينة أعمال رفع الكفاءة حي غرب بالكامل، من رصف وتبليط باقي الشوارع، التي لم يتم العمل فيها، وتركيب الإنارة وباقي المرافق من خلال مخصص مالي قيمته 120 مليون جنيه، من ميزانية الدولة لحي غرب مدينة المنيا.

وكان العميد أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن موافقة وزارة الإسكان على اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لتغيير جميع شبكات مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك استجابة لشكاوي الأهالي من ضعف وانقطاع المياه وعدم وصولها للأدوار العليا.

أوضح «جمال» أن الوزارة وافقت علي اعتماد مبلغ مليوني جنيه، خلال العام المالي الجاري، و3 ملايين في العام المالي المقبل، وذلك لتيغير جميع شبكات المياه بأحياء "شاهين، والمصاص، والخشابة، وطه السبع، و6 أكتوبر، وكفر المنصورة"، وتمثل نحو نصف سكان المدينة الذين عانوا على مدار 15 عامًا من مشكلة الانقطاع وضعف المياه.

وكان نائب المنيا تقدم في وقت سابق بمذكرة لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة، نقل فيها تصاعد شكاوى الأهالي ومعاناتهم المستمرة من الضعف الشديد في مياه الشرب على مستوى أحياء غرب مدينة المنيا بالكامل، ويقطنها 55% من سكان المدينة، منوها أن المياه تنقطع عن المواطنين في تلك الأحياء على مدار اليوم ما يجعلهم في معاناة مستمرة، وسبب ذلك هو أن الشبكة الحالية المغذية للمنازل بأحياء غرب منشأة منذ نحو 40 عامًا، ولا تتحمل الضغط العالي للمياه حتى تستوعب الزيادة السكانية، والتوسع الرأسي والأفقي الذي حدث خلال تلك الفترة، مؤكدا أن الشبكة التي تجاوز عمرها الـ 40 عاما لم يجرى بها أي أعمال تجديد.