جيش الاحتلال: السنوار تحت الأرض ومهمتنا الوصول إليه وقتله

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار "غير موجود فوق الأرض وهو تحت الأرض".



وأضاف المتحدث أن مهمة الجيش هي الوصول إليه وقتله، وفقا لشبكة الجزيرة الإخبارية.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن قواته تحاصر منزل السنوار في غزة، وإن القبض عليه "مسألة وقت".



وتعتبر إسرائيل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة منذ 2017، العقل المدبر لهجمات السابع من أكتوبر، وهو على رأس قائمتِها للمستهدفين في الحركة، حيث يصفونه بالرجل الميت.



وغادر السنوار السجون الإسرائيلية عام 2011 وتحديدا في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي شاليط، حيث اعتقدت وقتَها الاستخبارات الإسرائيلية أن يحيى السنوار لم يعد يشكل تهديدا باعتبارِه قضى نحو 23 عاما في السجونِ الإسرائيلية، وربما يتفرغ لكتابة مذكراتِه، وفقا لصحيفة "جلوبز" الإسرائيلية.