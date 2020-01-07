 «بارزاني» يؤكد ضرورة عدم تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 يناير 2020 9:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

«بارزاني» يؤكد ضرورة عدم تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 7 يناير 2020 - 8:31 م

أكد الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم "تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول"، محذراً من أن "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشكلات وتخرج عن السيطرة".

وقال "بارزاني" في رسالة إلى الرأي العام في العراق وكردستان تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منها " خلال الأيام الماضية، استجدت ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعراق حيث بات يُشعر بخطر كبير من كل جهة، وفي هذه الحالة لابد من الإنصات لصوت العقل والمنطق من أجل إيجاد الحلول وعدم الانجرار وراء العاطفة والمزايدات غير المجدية".

وأضاف: "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشكلات وتخرج عن السيطرة، لذا يجب على الجميع ممن يشعرون بالمسؤولية، إيجاد مخرج معقول يصب في مصلحة جميع الأطراف من خلال إعمال العقل والحكمة".

وأوضح أنه" في حال وجود عملية تسوية على هذا النحو فإننا لن ندخر جهداً في المساعدة للتوصل إلى حلول، لكن مع ذلك لن نكون مع تعريض البلاد لحرب بالوكالة ومصير مجهول".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك