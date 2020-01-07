«بارزاني» يؤكد ضرورة عدم تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول

أكد الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم "تعريض العراق لحرب بالوكالة ومصير مجهول"، محذراً من أن "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشكلات وتخرج عن السيطرة".

وقال "بارزاني" في رسالة إلى الرأي العام في العراق وكردستان تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منها " خلال الأيام الماضية، استجدت ظروف خطيرة للغاية في المنطقة والعراق حيث بات يُشعر بخطر كبير من كل جهة، وفي هذه الحالة لابد من الإنصات لصوت العقل والمنطق من أجل إيجاد الحلول وعدم الانجرار وراء العاطفة والمزايدات غير المجدية".

وأضاف: "الأوضاع الآن على حافة الانفجار حيث تتعقد المشكلات وتخرج عن السيطرة، لذا يجب على الجميع ممن يشعرون بالمسؤولية، إيجاد مخرج معقول يصب في مصلحة جميع الأطراف من خلال إعمال العقل والحكمة".

وأوضح أنه" في حال وجود عملية تسوية على هذا النحو فإننا لن ندخر جهداً في المساعدة للتوصل إلى حلول، لكن مع ذلك لن نكون مع تعريض البلاد لحرب بالوكالة ومصير مجهول".