 نيكول سابا: أجريت عمليات تجميل.. و«زواجي» ليس سبب ابتعادي عن الأدوار الجريئة - بوابة الشروق
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نيكول سابا: أجريت عمليات تجميل.. و«زواجي» ليس سبب ابتعادي عن الأدوار الجريئة


نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 7:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 7:54 ص

قالت النجمة اللبنانية نيكول سابا، إنّها أجرت عمليات تجميل، وهو أمر لا تخجل منه.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس": "بقينا فى عصر منفتح ومبقاش في حاجة محظورة.. عملت عمليات تجميل لمناخيري.. إحنا شغلتنا بنمثل ونصور ويهمني لما الجمهور يشوفني أكون مناسبة".

وتابعت: "عايزة المشاهد يشوفني أكون شبه نفسي وعمليات التجميل اتخلقت للداعي الضروري وأنا بلجأ له مش خوف من الزمن لكن الزمن يخاف مني وأنا عندي تصالح مع النفس والشيخوخة حق علينا كلنا، والعمر مجرد رقم طول ما أنت شباب من جواك".

وعن حقيقية ابتعادها عن المشاهد الجريئة بسبب الزواج، ردت قائلة: "مش مظبوط إني ابتعدت عن المشاهد الجريئة بعد الزواج من يوسف الخال، لكن اختياراتي في التمثيل تحديدا بحب أبعد عن الجراءة ومفهوم الجراءة فى العالم العربي مختلف وهذه وجهة نظر خاطئة".

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