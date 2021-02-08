يعود أبطال العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" للوقوف من جديد على خشبة مسرح البالون بالعجوزة يوم 17 فبراير الجاري لتقديم عرضهم مرة أخرى بعد غياب.

"أليس في بلاد العجائب" يقدمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الكبير عادل عبده ضمن خطة الموسم الشتوي على مسرح البالون، وهي من أكثر العروض المسرحية تميزا، حيث حققت خلال مواسم عرضها نجاحا جماهيريا كبيرا، بالإضافة لتحقيقها رقما قياسيا من حيث الإيرادات لأول مرة في تاريخ المسرح المصري.

المسرحية مأخوذة عن الرواية الشهيرة للكاتب الإنجليزي لويس كارول عن رحلة "أليس" الفتاة التي سقطت في جحر أرنب، فوجدت نفسها في عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، وبسبب فضولها المستمر تقع في العديد من المشاكل.

المسرحية من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بطولة الفنانين مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبه محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، من إعداد وإخراج محسن رزق، ديكور حازم شبل، استعراضات ضياء شفيق، ملابس نعيمة عجمي.