باكستان وفرنسا تبحثان تطورات وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها مسار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الخارجية الباكستانية، في بيان الجمعة، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال مستجدات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن بارو أعرب عن تهنئته لباكستان على دورها في إنجاح جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مؤكدا دعم بلاده للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم واستقرار في المنطقة.

كما عبر الوزيران عن قلقهما إزاء ما وصفاه بـ"الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار" في لبنان، مشددان على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق والالتزام به.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على وقف الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر في أول أيام الهدنة الأربعاء عن استشهاد 254 شخصا وإصابة 1165 آخرين، وفق الدفاع المدني اللبناني.

وجاء الإعلان عن الهدنة قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال