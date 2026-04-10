اتهام إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع مقابل أموال

وجهت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، اتهامات رسمية لمواطن يدعى موسى لحوفيتش بالتجسس لصالح إيران وتصوير مواقع داخل البلاد مقابل مبالغ مالية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية في القدس ضد شاب (21 عاما)، بتهمة "التجسس لصالح جهات تابعة للمخابرات الإيرانية"، مع طلب إصدار أمر باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

ووفقا للائحة، أقام المتهم "موسي لحوفيتش" اتصالا مع عميل استخبارات إيراني يدعى "مايكل"، وكلّف بمهام تضمنت تصوير وتوثيق لمواقع في القدس ورعنانا، مقابل آلاف الدولارات التي تسلمها عبر عملات رقمية، بحسب الهيئة الإسرائيلية.

وأكدت لائحة الاتهام أن "المتهم واصل تنفيذ المهام رغم إدراكه لاحقا أنه يعمل لصالح جهة إيرانية، بما في ذلك خلال فترة مواجهة العام الماضي مع إيران".

وقالت إنه "استمر في تزويد الجهة بالمعلومات التي ساعدت في عمليات جمع استخبارات ميدانية، وفق ما ورد في ملف القضية".

كما وجهت النيابة للمتهم تهم "التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات للعدو"، إضافة إلى مخالفة تتعلق بقيادة مركبة دون رخصة أثناء تنفيذه لتلك المهام.

وأشارت هيئة البث إلى كشف الأجهزة الأمنية مؤخرا عن قضايا مماثلة، من بينها لائحة اتهام وشيكة بحق إسرائيلي آخر من حيفا يُشتبه بتخطيطه لاستهداف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بعد تواصله مع جهات إيرانية.

إضافة إلى "قضية أخرى تتعلق بقاصر من مركز إسرائيل اتهم أيضا بالتجسس لصالح إيران وتنفيذ أعمال دعائية وكتابة شعارات على ممتلكات عامة وخاصة".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت، على مدار العامين الماضيين، اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهم التخابر مع عملاء إيرانيين مقابل مبالغ مالية.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.