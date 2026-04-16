الخميس 16 أبريل 2026 11:12 م القاهرة
الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء من تفاهم أوسع بين طهران وواشنطن

علم إيران
وكالات
نشر في: الخميس 16 أبريل 2026 - 10:55 م | آخر تحديث: الخميس 16 أبريل 2026 - 10:55 م

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرة أنه يشكّل جزءاً من تفاهم أوسع بين طهران وواشنطن بوساطة باكستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن وقف الحرب في لبنان جاء ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "طهران شددت منذ بداية مشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما في ذلك خلال مفاوضات إسلام آباد، على ضرورة إقرار وقف متزامن لإطلاق النار في عموم المنطقة، بما فيها لبنان، ومتابعة هذا المسار بجدية عقب تلك المحادثات"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وثمَّن بقائي الجهود التي بذلتها باكستان، لا سيما خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي أفضت إلى إعلان وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، وفق بيان الخارجية الإيرانية.

وشدد على "ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، والإفراج عن جميع الأسرى، وعودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب إعادة إعمار ما دمرته الحرب بدعم من المجتمع الدولي".


قد يعجبك أيضا

