تركيا وألبانيا تبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية في الأمن والدفاع

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، مع نظيره الألباني أربين كينغجي، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الألبانية، الاثنين، عقب لقاء كينغجي مع بيرقدار أوغلو في تيرانا.

وأعرب كينغجي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه القوات المسلحة التركية لقوات بلاده، وفق البيان.

من جانبه، أكد بيرقدار أوغلو التزام بلاده بتعزيز التعاون العسكري مع ألبانيا، مشيدا بدور ألبانيا الفاعل في ضمان الأمن الإقليمي.

وفي السياق، استقبل الرئيس الألباني بيرم بيغاي، بيرقدار أوغلو.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الأركان العامة التركية عبر منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، أن بيغاي استقبل بيرقدار أوغلو في تيرانا.