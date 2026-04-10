توتال إنرجي الفرنسية تعلن إغلاق مصفاة ساتورب السعودية للنفط بعد أضرار ناجمة عن ضربات جوية

أعلنت مجموعة "توتال إنرجيز" الفرنسية للنفط والغاز، إيقاف تشغيل مصفاة "ساتورب" في المملكة العربية السعودية، عقب تعرضها لأضرار نتيجة ضربات جوية وقعت ليلة 7 إلى 8 أبريل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في إيران.

وأوضحت المجموعة الفرنسية، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الأضرار طالت أحد خطي الإنتاج في المصفاة، التي تمتلكها بالشراكة مع أرامكو السعودية، حيث تبلغ حصة أرامكو 62.5% مقابل 37.5% لتوتال إنرجيز.

وأكدت الشركة، أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الحادث، مشيرة إلى أنه تم، كإجراء احترازي، إيقاف جميع وحدات المصفاة، في وقت تجري فيه حاليا تقييمات شاملة لتحديد حجم الأضرار والآثار المحتملة على العمليات التشغيلية.

وفي سياق متصل، أفادت "توتال إنرجيز" بأن تداعيات الحرب في إيران أدت إلى توقف نحو 15% من إجمالي إنتاج المجموعة عالميا، ما يعكس حجم التأثير المباشر للتصعيد الإقليمي على قطاع الطاقة.