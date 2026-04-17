سوريا ولبنان يبحثان ملف الحدود والتهريب

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان، اليوم الخميس، مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة مسئول الارتباط العميد ميشيل بطرس، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع، منها ملف الحدود السورية اللبنانية والتهريب، والتنسيق على جميع الأصعدة، وأعلنت وزارة الدفاع عبر حساباتها أن اللقاء تخلله هذه المحاور.

وتلقى رئيس هيئة الأركان العامة في 9 أبريل الجاري اتصالا هاتفيا من قائد القوات المسلحة الفرنسية الفريق أول فابيان ماندون، جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال آخر المستجدات الدولية والإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما ذكرت وزارة الدفاع عبر منصاتها الرسمية.

كان الجيش السوري قد عزز وجوده على الحدود مع لبنان والعراق خلال الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

كما شهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس، هربا من القصف الجوي الإسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.