مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الجيش الأمريكي سيواجه ردا قويا إذا واصل الحصار والقرصنة

حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني، من أن الجيش الأمريكي سيواجه ردًا قويًا من القوات المسلحة الإيرانية، إذا واصل الحصار والقرصنة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم السبت: «قواتنا تتمتع بقدرات وجاهزية أعلى مقارنة بالماضي للدفاع عن أراضينا ومصالحنا».

وفرضت البحرية الأمريكية في 13 أبريل الجاري الحصار على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي تعبره حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز المسال.

وأكدت واشنطن أن السفن غير المرتبطة بإيران يمكنها المرور بحرية عبر المضيق، إذا لم تكن قد دفعت رسوم العبور لطهران.

من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الحصار على إيران يتسع إلى نطاق عالمي، وإن إيران لديها فرصة لعقد «صفقة جيدة» مع الولايات ‌المتحدة.

وأضاف هيجسيث للصحفيين، أمس الجمعة: «لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من مضيق هرمز إلى أي مكان في العالم دون إذن من البحرية الأمريكية».

وقال هيجسيث، وهو إلى جوار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، إن الولايات المتحدة «ليست متلهفة» للتوصل إلى اتفاق مع إيران. وكرر تصريحات ترامب السابقة بأن هناك «متسعا من الوقت».

وأضاف: «إيران تدرك أن أمامها فرصة سانحة للاختيار بحكمة... على طاولة المفاوضات. كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق فعالة وقابلة للتحقق».

وحذر هيجسيث إيران أيضا من أن أي محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز ستكون انتهاكا لوقف إطلاق النار.