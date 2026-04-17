غضب بين وزراء إسرائيليين لعدم علمهم بوقف النار بلبنان إلا عبر ترامب

سادت حالة من الغضب بين وزراء حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لأنهم لم يعلموا بوقف إطلاق النار في لبنان إلا من خلال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق إعلام عبري.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت تل أبيب وبيروت.

عقب ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الوزراء في حكومة نتنياهو "غاضبون" لأنهم علموا بوقف إطلاق النار من إعلان ترامب.

وفي هذا السياق، أفاد مراسل قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عبر تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأنه "لم يُتح لنتنياهو الوقت لإطلاع أعضاء حكومته على تفاصيل وقف إطلاق النار، وقد علموها من إعلان ترامب".



