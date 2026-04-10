ستارمر: خطاب ترامب حول إيران يتعارض مع القيم البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع، الذي يهدد بتدمير إيران لا يتوافق مع القيم البريطانية وهو أحدث خلاف علني مع الرئيس الأمريكي، وسط توتر العلاقات بين البلدين.

وقال ستارمر في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية عندما تم سؤاله بشأن منشور ترامب على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء الماضي، الذي حذر فيه طهران بالتوصل إلى اتفاق أو مواجهة عواقب وخيمة: "دعوني أكون واضحا حقا بشأن ذلك. إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها –واستخدمها في أي وقت- نظرا لأنني اتعامل مع ذلك طبقا لقيمنا ومبادئنا البريطانية" حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

جاءت تلك التصريحات قبل أن يتحدث ستارمر وترامب هاتفيا مساء أمس الخميس لبحث خطة لإعادة فتح مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لا يزال مغلقا بشكل فعال، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران يوم الثلاثاء الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ستارمر: "بحث الزعيمان الحاجة إلى خطة عملية لإعادة حركة الشحن بأقرب وقت ممكن".

كان رئيس الوزراء البريطاني قد تعرض لانتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب رفضه السماح باستخدام القواعد البريطانية في الهجوم على إيران.

وأضأف أنه لن ينسى الدول التي ترفض المساعدة، وخص بالذكر ر ستارمر.