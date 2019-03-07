الديمقراطيون يرفضون استضافة «فوكس نيوز» مناظرة لمرشحيهم في الانتخابات التمهيدية الأمريكية

أعرب الديمقراطيون عن رفضهم لاستضافة قناة "فوكس نيوز" لمناظرات مرشحي الحزب الأمريكي في الانتخابات التمهيدية للحزب عام 2020 لاختيار مرشحه الرئاسي، مشيرين إلى ما أسموه "علاقة غير ملائمة" بين الشبكة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُنظر إلى فوكس نيوز باعتبارها تميل إلى اليمين في القضايا السياسية والاجتماعية، وتجنبها الرئيس السابق باراك أوباما، وهو ديمقراطي، كما أن بعض مذيعي البرامج الرئيسية للشبكة يدعمون الرئيس علنا.

وأشار تقرير نشرته مجلة "نيويوركر" مؤخرا إلى أن هناك صلة وثيقة بين ترامب والشبكة الإخبارية، واتهم القناة بالترويج للبيت الأبيض.

وقال توم بيريز، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في بيان نشرته صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلامية أمريكية أخرى إن "الشبكة ليست في وضع يمكنها من استضافة مناظرة عادلة ومحايدة لمرشحينا".

وأعلن الديمقراطيون بالفعل إن شبكتي "إن بي سي" و "سي إن إن" ستكونان شريكتي الحزب في مناظرات الانتخابات التمهيدية، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من القنوات لدى تطور سباق الانتخابات.

ومن المتوقع أن يخوض أكثر من 12 ديمقراطيًا سباق الترشيح، حيث سوف يتم اختيار أحدهم ليكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة لعام 2020.