الرجاء المغربي يهزم حوريا الغيني ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على حورويا الغيني مساء اليوم الثلاثاء.

وحقق فريق الرجاء فوزًا ثمينًا على نظيره حورويا بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب 26 مارس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

وسجل أهداف الرجاء وليد الصبار (هدفين) في الدقيقتين السادسة و63 ومحمد النهيري في الدقيقة 42، فيما سجل بابي عبدو ندياي هدف حوريا الغيني في الدقيقة 70.

وأهدر محمد زريدة لاعب الرجاء ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وشهدت المباراة طرد موسى كامارا، لاعب حوريا، في الدقيقة 26 وجمال حركاس لاعب الرجاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء المغربي رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد حورويا الغيني عند 4 نقاط.