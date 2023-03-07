علاء عبد العال: الداخلية قادر على الاستمرار في الدوري وصراع البقاء مشتعل

قال علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إن فريقه لم يضمن حتى الآن البقاء في بطولة الدوري، الضمان بالبقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في تصريحات عبر برنامج «فى الملعب وأنت سايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق:«نسعي لضمان البقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهناك عدد من اللاعبين الصغار الذي أدفع بهم مع الفريق من أجل وجود عناصر مميزة ومفيدة للفريق».

وأضاف: «خلال مباراة الأهلي، استحق فريقي الخروج بنتيجة إيجابية، الأهلي لم يصنع أي فرص خطيرة أمامنا».

وتابع: «رغم النتائج الإيجابية إلا أننا لم نضمن البقاء وذلك تحدثت فيه مع اللاعبين خلال الساعات الماضية».

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية حقق الفوز أمس أمام نظيره غزل المحلة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.