أبو الغيط يشيد بمواقف أرمينيا الداعمة للقضية الفلسطينية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، ارارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة؛ لإلقاء كلمة امام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 159 التي ستعقد غداً بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الأرميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات.

وأكد أبوالغيط على متانة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربي باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز.

كما عبر عن ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدا بمواقفها في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الأرميني حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية.

وأكد على ضرورة بذل الجهود الجماعية خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة، معربا عن حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية، كما أطلع الوزير الأرميني الأمين العام على رؤية بلاده بشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا.