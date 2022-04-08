حماس: عملية إطلاق النار في تل أبيب رد على التصعيد الإسرائيلي



باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية إطلاق نار وقعت في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل مساء الخميس واعتبرتها ردا طبيعيا على "التصعيد الإسرائيلي".



ووصفت حماس في أول رد فعل فلسطيني على العملية في بيان لها، العملية بأنها "بطولية تأتي ردا طبيعيا ومشروعا على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد شعبنا وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى".



وقالت الحركة إن "استمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، تقف دونه الدماء والرصاص".



وأضافت أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بذلك، ومقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يفكر بالمساس بقدسنا وأقصانا".



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل شخصين وإصابة أخرين بجراح متفاوتة، إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار وسط تل أبيب.



وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ كان قتل 11 شخصا في ثلاث عمليات سابقة في مدن بئر السبع، والخضيرة، وبني براك.