المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية من 6 أشخاص

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" تتكون من 6 أشخاص، وذلك في عمليات متفرقة شملت 4 مدن.

جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية).

وقال المكتب إنه نفذ عمليات في 4 مدن يومي 5 و6 أبريل الجاري، تمكن خلالها من "تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة".

وذكر أن العمليات نفذت في كل من مدينتي القنيطرة والدار البيضاء (غرب)، ومنطقة دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم، وسيدي الطيبي (شمال).

وأشار المكتب إلى مصادرة كتب ومخطوطات "ذات طبيعة متطرفة"، وأسلحة بيضاء، إلى جانب قناع وقفازات وثلاث سيارات ودراجة نارية.

وأوضح أن التحريات الأولية تفيد بأن المشتبه فيهم "تشبعوا بالفكر المتطرف، وانخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة وسطو، بهدف تحصيل عائدات مالية ضمن اتفاق إجرامي".

وأوضح أن الموقوفين وضعوا تحت "الحراسة النظرية"، في إطار تحقيق يجري بإشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب والتطرف.

وتعلن السلطات المغربية بشكل دوري تفكيك خلايا مماثلة، مؤكدة أنها تمكنت من تفكيك نحو 200 خلية منذ عام 2003.