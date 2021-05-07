أردوغان: تركيا تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن بلاده تسعى إلى استعادة "الوحدة ذات الجذور التاريخية" مع شعب مصر.



جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة إسطنبول، حيث تطرق إلى جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.



وأضاف أردوغان: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا".



واختتمت مصر وتركيا في القاهرة أمس الخميس مُباحثات استكشافية تناولت قضايا ثنائية واقليمية، بحسب بيان مشترك.



وتعد هذه الاجتماعات أول تواصل رفيع المستوى من نوعه بين البلدين منذ عام 2013 بعدما توترت العلاقات بينهما عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد خروج مظاهرات احتجاجا على سوء إدارته لشؤون البلاد.



كما تأتي المحادثات بعد تصريحات للرئيس التركي ووزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو الشهر الماضي عن تعاون مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد.