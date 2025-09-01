انخفاض معدل البطالة في إيطاليا لأدنى مستوى منذ يونيو 2007

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الاثنين، انخفاض معدل البطالة خلال يوليو الماضي، ليصل لأدنى مستوى منذ أكثر من 18 عاما.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 6% خلال يوليو الماضي، بعدما بلغ 2ر6% خلال يونيو الماضي.

ويشار إلى أنه تم تسجيل نسبة مماثلة في يونيو 2007.

وكان معدل البطالة قد بلغ 8ر7% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع عدد العاطلين بواقع 74 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 532ر1 مليون شخص في يوليو الماضي مقارنة بيونيو الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف من 7ر62% إلى 8ر62%.