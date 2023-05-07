سيسا: نستحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق

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أبدى أحمد هشام سيسا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب السوبر الإفريقي، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة.

وقال سيسا: «أهنئ جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي على التتويج بلقب جديد هذا الموسم، يضاف إلى بطولتي الدوري والكأس اللتين حققهما الفريق هذا الموسم».

وتابع سيسا: «الفريق نجح في فرض سيطرته أمام الزمالك منذ بداية اللقاء، في ظل التركيز الشديد من جانب اللاعبين وتوجيهات الجهاز الفني».

واختتم سيسا: «نجحنا في التتويج بلقب السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي، وسنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية».

وحسم فريق الأهلي لكرة اليد تأهله إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» عقب التتويج بالسوبر الإفريقي، بالفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 في المباراة النهائية.