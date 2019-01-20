قوى الاتفاق الإطاري تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة.

وصرح المتحدث باسم أبو الغيط، بأن القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها.

وتابع: "وكذلك دعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم".