وزيرة الخارجية الألمانية: الحرب العدوانية الروسية تُشَن على جميع المستويات

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة مجددا الهجمات الإلكترونية الروسية على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية.

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء خلال زيارتها لدولة فيجي الجزرية في المحيط الهادئ: "نرى أن الحرب العدوانية الروسية تُشَن على جميع المستويات"، موضحة أن ذلك يشمل الحصار المفروض على صادرات الحبوب الأوكرانية، وكذلك الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، التي لا تستهدف أوكرانيا فحسب، بل أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية.

وقالت بيربوك: "هذا عمل غير مسؤول. هذا عمل لا يمكننا أن نبقى صامتين بشأنه"، مضيفة أنه تم لذلك استدعاء السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، إلى برلين للتشاور لمدة أسبوع.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت عن ذلك بالفعل في برلين أمس الاثنين. وقالت متحدثة باسم الوزارة: "تأخذ الحكومة الألمانية هذا الحدث على محمل الجد باعتباره سلوكا معاديا لديمقراطيتنا الليبرالية والمؤسسات التي تدعمها".

وقد تم الإعلان من قبل عن تعرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركات ألمانية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتسليح والفضاء وتكنولوجيا المعلومات لهجمات سيبرانية. وحمَّلت الحكومة الألمانية وحدة في المخابرات العسكرية الروسية مسؤولية تلك الهجمات. وقالت بيربوك يوم الجمعة الماضي خلال زيارتها لأستراليا: "لقد هاجم قراصنة روس تابعين لجهات رسمية ألمانيا في الفضاء الإلكتروني".