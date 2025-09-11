حشود تشيع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة

شيعت جموع حاشدة، اليوم الخميس، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على الدوحة من المسجد الرئيس بالبلاد بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وشهد "مسجد محمد بن عبد الوهاب" بالعاصمة الدوحة جموعا حاشدة أدت صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء القطرية، نقلا عن وزارة الداخلية القطرية، بأن صلاة الجنازة ستقام على ضحايا الهجوم الإسرائيلي للمباني السكنية في الدوحة، والذين من بينهم شهيد الواجب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا).

وقالت الوزارة في بيان، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة عصر اليوم في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيوارون الثرى في مقبرة مسيمير.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، مؤكدة أن أجهزتها المختصة تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

واستهدفت إسرائيل، يوم الثلاثاء، مقرا سكنيا لقادة بحركة “حماس” أسفر عن نجاة قيادة الحركة، واستشهاد همام نجل القيادي البارز خليل الحية، مدير مكتبه جهاد لبد، و3 مرافقين إضافة إلى عنصر أمني قطري.