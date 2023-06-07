استنكر المخرج يسري نصر الله، قول البعض إن الفنانة عبلة كامل، لم تحقق نجاحًا في المجال السينمائي، قائلًا إنها قدمت أفلامًا مهمة وحققت تواجدًا سينمائيًا.

وقال خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء: «ده كلام فارغ، إزاي مش بتاعة سينما! هي قدمت مسلسلات عظيمة، والأفلام اللي قدمتها عاجباك أو لا دي حاجة تانية».

وأكمل: «سواء أحببت أفلام مرسيدس أو سرقات صيفية أو المدينة أو بلطية العايمة أو خالتي فرنسا أو اللمبي، أم لم تحبها، في رأيي أفلام مهمة وسينمائيًا موجودة جدًا».

وعن عدم إمكانية الوقوف على حقيقة اعتزال «كامل» الفن نهائيًا، أكد أن الفنان يمتلك الحرية لفعل ما يرتئيه مناسبًا لحالته.

وأضاف: «الفنان حر يعمل اللي هو عاوزه، في فترة قررت مش عاوزة تظهر أو تبان فيها، هي حرة أحسن بكتير من إنها تقول إني اعتزلت عشان الفن حرام والحاجات الغريبة اللي بيقولوها لما ييجوا يعتزلوا».

وأشار إلى أن الفنانة قررت البقاء في المنزل وشعرت أنها أجهدت من الأضواء في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الشعور ينتابه في بعض الفترات.