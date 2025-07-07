بيدرو: لامين يامال مثل صلاح

أكد بيدرو، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي أن لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني يشبه محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وقال بيدرو في تصريحات نقلتها صحيفة بارسا سيمبر الإسبانية: "لامين يامال هو الجناح الأكثر تكاملًا في العالم، إنه يتمتع برؤية ثاقبة وقرارات حاسمة في التمرير".

وأضاف اللاعب الإسباني: "فوق ذلك، لامين يامال يمتلك كل شيء.. لديه مهارات واحد ضد واحد، والقدرة على اللعب في عمق الملعب، ويمكنه التحرك على الأطراف أو من خلال الوسط، وهو صانع تمريرات حاسمة رائع".

وتابع: "أصعب شيء على الجناح المتميز هو تسجيل أهداف مثل لامين يامال أو محمد صلاح.. لعبت مع هازارد وهنري، وكان لديهما نفس الجودة.. تسجيل 30 هدفًا في الموسم هو ما يضعك في قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم".

وأتم بيدرو تصريحاته قائلًا: "لاعبون مثل فيرمين لوبيز غالبًا ما يُستهان بهم، أولئك الذين يتحركون باستمرار.. اللاعبون الذين يتحركون كثيرًا، ويميلون إلى الوصول إلى منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف. لا يدرك الناس دائمًا مدى أهمية ذلك".