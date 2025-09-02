الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يواجه كارثة إنسانية متصاعدة وسط تفشي الجوع والأوبئة

قال الدكتور بسام زقوت مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا بشكل خطير.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة لأطفال خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الجوع من الأطفال إلى ما بين 12 و15 حالة.

وأوضح أن المجاعة باتت واقعًا يوميًا يعيشه سكان غزة، في ظل غياب تام لأي تحسن في الأفق، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع لا يحصلون على غذائهم إلا من خلال وجبة يومية توفرها بعض المبادرات الخيرية، في وقت تسيطر فيه أقلية محدودة على المساعدات الغذائية.

ولفت إلى أن سوء التغذية أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الوفيات، لا سيما بين النساء الحوامل والرضع، كما شهد شهر أغسطس وحده 50% من إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية العدوان، ما يعكس تسارعًا مقلقًا في الأزمة الصحية، لافتا إلى أن النظام الصحي في غزة عاجز عن الاستجابة للمضاعفات الناتجة عن الجوع ونقص المناعة، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالة المرضى وفشل الأدوية في أداء دورها، وقد ارتفعت حالات الوفاة أثناء الولادة والولادات المبكرة، فيما تجاوزت نسب وفيات الأطفال دون عمر عام نسبة 300% عن المعدلات الطبيعية.

وفيما يتعلق بانتشار الأمراض، حذر الدكتور زقوت من تفشي فيروسات مجهولة المصدر داخل القطاع، مشيرًا إلى أعراض مشابهة لمتحورات فيروس كورونا، رغم غياب القدرة على إجراء الفحوصات اللازمة لتأكيد ذلك، مؤكدا ظهور أعراض خطيرة تشمل الشلل الجزئي والكلي، ويُرجَّح أن بعضها ناتج عن أمراض نادرة كمتلازمة "غيلان باريه".

وأفاد بأن الأخطر من الأوبئة هو استمرار سياسة التجويع الممنهج، التي وصفها بكونها "إبادة جماعية صامتة" بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة.