روسيا: رفض السماح للوفد الفلسطيني بالوصول إلى نيويورك يؤثر سلبا على آفاق إحياء عملية السلام

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلغاء التأشيرات الحالية، مؤكدة أن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على التسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن «الجانب الروسي أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه الإجراءات الأمريكية التعسفية، كما لوحظ أن رفض السماح للوفد الفلسطيني بالوصول إلى نيويورك، بما في ذلك الانضمام إلى الجولة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المقرر عقده في 22 سبتمبر، سيؤثر سلباً على آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين وطويلي الأمد في المنطقة ككل».

وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ«دفع تعويضات للإرهابيين».

وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسئولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن «أسفها واستغرابها الشديدين» من قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماعات الأممية.