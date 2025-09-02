حث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين على الاتصال بالرقم الساخن 105، حال رفض المستشفى استقبال حالات الطوارئ.

جاء ذلك أثناء تعليقه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، على واقعة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، والتي أكد تقديم الخدمات الطبية لها، دون أن تتحمل نفقات على الإطلاق.

وشدد على أن «الدولة تقوم بأقصى ما يمكن، لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة، دون تحميل أعباء على المريض والمواطنين».

وبناء على التحقيق في الواقعة، اتضح أن المريضة وصلت إلى قسم والطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي في 27 أغسطس 2025، وكانت تعاني من اضطراب في الوعي، نقص في نسبة الأكسجين، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وفور وصولها، تم وضعها على جهاز الأكسجين، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك أشعة مقطعية على المخ والصدر، والتي أظهرت عدم وجود جلطة بالمخ، كما تم وضعها على جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي (CPAP) لدعم التنفس، ومع استمرار تدهور حالتها، تم نقلها إلى جهاز تنفس صناعي مع إعطائها أدوية داعمة للدورة الدموية.

‎وفي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي، وبناءً على طلب أسرة المريضة، تم نقلها عبر إسعاف مجهز بصحبة طبيب مرافق، تم توفيره من قبل الأسرة على مسئوليتها، مع تسليم جميع التحاليل الطبية للمرافق.

وفي سياق آخر، علق متحدث الصحة، على واقعة إحالة إدارة مستشفى أم المصريين للتحقيق بعد جولة مفاجئة لنائب الوزير.

وقال إن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وجد خلال جولته التفقدية، ازدحامًا داخل المستشفى وعدم انتظام في تقديم الخدمة؛ بسبب القصور الإداري وليس التطوير والإنشاءات.

وأشار إلى «تحويل الطاقم الإداري للتحقيق بسبب التقصير الذي يؤدي لعدم وجود نظافة وأمن، وعدم تلقي المواطن للخدمة كما يليق».