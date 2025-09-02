محكمة برازيلية تصدر أمرا تقييديا ضد ديفيد لويز لاعب تشيلسي السابق بعد تهديد سيدة رفضت إقامة علاقة جنسية معه

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن البرازيلي ديفيد لويز المدافع السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أرسل تهديداتٍ مخيفة إلى عاملة اجتماعية بعد أن رفضت طلبه بإقامة علاقةٍ جنسية معها.

وأصدرت محكمةٌ برازيليةٌ أمرًا تقييديًا ضدّ اللاعب الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، بهدف حماية فرانسيسكا كاروليني باربوسا كافالكانتي، البالغة من العمر 26 عامًا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية اليوم الثلاثاء فإن لويز البالغ من العمر 38 عامًا نفى توجيه أي تهديداتٍ إلى كافالكانتي، كما نفى مقابلتها، لكنه اعترف بإرسال رسائلٍ لها على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور.

وقدمت كافالكانتي بلاغا للشرطة بشأن تلقيها رسائل تهديدٍ عبر منصة "إنستجرام" بعد وقتٍ قصيرٍ من انتهاء علاقتها المزعومة مع لويز.

وأشارت السيدة في بلاغها إلى أنها رفضت دعوةً من لويز للمشاركة في علاقةٍ ثلاثية، مما أدى إلى نشوب خلافٍ حاد بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن لويز، الذي سبق له أيضا اللعب في صفوف أرسنال لمدة موسمين، خطب صديقته برونا لوريرو قبل فترة.