قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تردّ بعد على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم الثلاثاء، أن "المحادثات لا تزال جارية، ولكن دون نتائج. إسرائيل تُظهر لنا أنها تتجه نحو التصعيد، وهو ما يتجلى في الخطوة الخطيرة نحو احتلال مدينة غزة. احتلال غزة خطوة تهدد الجميع، بمن فيهم الرهائن"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن "خطة إسرائيل لاحتلال غزة تضع الجميع أمام تهديد بمن فيهم الرهائن ولا يمكن ربط القضية الإنسانية بالصفقة ويجب فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة.. المسألة واضحة أمام المجتمع الدولي إذ يجب تشكيل موقف موحد لإيقاف إسرائيل".

وتابع: "لا فائدة من انتظار عملية السلام بينما لا يوجد طرف إسرائيلي يريد هذه العملية .خطوات إسرائيل تلقى الآن معارضة إقليمية ودولية واضحة.. نشدد على أهمية الحضور المناسب للأشقاء الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، والتي وصفتها بأنها ستكون عملية معقدة تمتد لشهور، في ظل إعداد حركة حماس استحكامات دفاعية تتضمن زرع عبوات ناسفة، وتفخيخ مبان، وتجهيز كمائن.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها نشر، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيستدعي 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، ينضمون إلى 70 ألفا آخرين موجودين بالفعل في صفوف الاحتياط، بعد تلقيهم أوامر بالتمديد لمدة 40 يوما فوق مدة أمر التجنيد الأصلي.

تهدف العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي تسمية "سيوف من حديد" لاحتلال مدينة غزة للمرة الثانية، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المرة السابقة دفع فيها الجيش ثمنا باهظا للغاية بلغ 100 قتيل وعددا كبيرا من الجرحى، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.