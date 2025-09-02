روسيا: رفض أمريكا إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة يؤثر سلبا على التسوية بالشرق الأوسط

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلغاء التأشيرات الحالية، مؤكدة أن مثل هذا القرار سيؤثر سلباً على التسوية في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "الجانب الروسي أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه الإجراءات الأمريكية التعسفية، كما لوحظ أن رفض السماح للوفد الفلسطيني بالوصول إلى نيويورك، بما في ذلك الانضمام إلى الجولة الثانية من المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المقرر عقده في 22 سبتمبر، سيؤثر سلباً على آفاق إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين وطويلي الأمد في المنطقة ككل، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، جرت محادثة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، ونائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

و رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، يوم الجمعة، عن "أسفها واستغرابها الشديدين" من قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



