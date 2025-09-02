منظمة الأرصاد العالمية: ظاهرة «لا نينا» تؤثر على المناخ مرة أخرى في سبتمبر الجاري

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن تؤثر لا نينا، وهي ظاهرة مناخية تؤدي إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيط، "على أنماط الطقس والمناخ اعتبارا من شهر سبتمبر فصاعدًا".

وتصف ظاهرة لا نينا، وتعني بالإسبانية "الفتاة الصغيرة"، نمطًا مناخيًا طبيعيًا له تأثير تبريدي، بينما تسبب نظيرتها إل نينيو، والتي تعني بالإسبانية "الولد الصغير"، دفء مياه المحيط الهادئ الاستوائي، مما يؤثر على الرياح وضغط الهواء وهطول الأمطار وبالتالي يؤثر على المناخ في أجزاء كبيرة من العالم.

ويمكن أن تؤدي ظاهرة إل نينيو إلى الجفاف وهطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد، مما يرفع درجات الحرارة العالمية، بينما تسبب لا نينا تأثيرًا معاكسًا.

وقالت المنظمة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "استمرت الظروف المحايدة (التي هي ليست إل نينيو ولا لا نينا) منذ مارس 2025، مع حدوث شذوذ في درجات حرارة سطح البحر قرب المعدلات المتوسطة عبر المحيط الهادئ الاستوائي".

وأضافت المنظمة، "رغم ذلك، قد تفسح هذه الظروف المجال تدريجيًا لظهور ظاهرة لا نينا في غضون الأشهر القادمة، وربما يبدأ ذلك خلال شهر سبتمبر 2025".

وبحسب المنظمة، هناك فرصة بنسبة 55% لانخفاض درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي.

وأضافت أنه يمكن إنقاذ آلاف الأرواح وملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم إذا استعدت البلدان لظاهرتي أنماط المناخ في مرحلة مبكرة واتخذت الاحتياطات اللازمة.