المغرب: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار بنايتين بمدينة فاس إلى 22

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية المغربية أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس، إحدى أقدم المدن في المغرب، مشيرة إلى أن البنايتين كانتا تعانيان من الإهمال منذ فترة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن السلطات المحلية في مدينة فاس أبلغت عن انهيار بنايتين متجاورتين مؤلّفتين من أربعة طوابق خلال الليل.

وذكرت الوكالة أن البنايتين كانت تقطن بهما ثماني أسر وتقعان في حي المستقبل.

وأضافت أن «السلطات المحلية والأمنية وفرق الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ بوقوعه، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة».

وقال عبد الرحيم العمراني (37 عاما)، وهو شاهد من السكان: «كنت مارا بعد منتصف الليل بقليل، مع صديق لي بالقرب من مكان الحادث حيث أقطن فتفاجأت بالانهيار، سمعنا الصرخات من تحت الأنقاض، عملنا ما بوسعنا لانتشال شخص، لكن السلطات كانت قد وصلت ومنعت الاقتراب».

وأضاف: «هناك بناية مكونة من خمس عائلات والأخرى من أربع، كانوا يقطنون في السكن العشوائي قبل أن تقوم الدولة بمنح تراخيص للسكن لهم 2007، وكل عائلة تولت أعمال البناء لنفسها».