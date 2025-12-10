استشهاد فلسطيني دهسا بدبابة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد فلسطيني دهسا بدبابة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في مخيم جباليا شمال غزة.

كما استشهد 3 مواطنين، بينهم سيدة وطفل، مساء الأربعاء، جراء استهداف الاحتلال لفلسطينيين في جباليا.

وحسب مراسل وكالة «صفا»، فإن شهيدين ارتقيا أحدهما سيدة، وأصيب عدد آخر، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على النازحين بمخيم حلاوة في جباليا البلد.

وأفاد بأن طفلاً استشهد متأثرًا بجروحه الخطرة جراء إطلاق آليات الاحتلال النار عليه شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النارية بغزة الساري منذ 10 أكتوبر المنصرم.