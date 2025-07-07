رئيس الصومال: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسي في بلدنا قريبا

عبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن تطلعه لأنْ يزور الرئيس عبدالفتاح السيسي الصومال في وقت قريب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن الشعب الصومالي يتطلع إلى استقبال الرئيس السيسي بحرارة هناك.

وجدد التأكيد على التزام بلاده بشكل جاد من أجل تعزيز التعاون مع مصر، مشددا على أن هذا التعاون يمكن أن يساهم في خلق مستقبل يتسم بالسلام والاستقرار.

وشدد على أن مصر كانت ولا تزال دولة شقيقة ومخلصة، مؤكدا أن بلاده ستظل تحرص على تعزيز الروابط بين البلدين.

وأوضح أن هناك تواصل بين مصر والصومال من خلال الرحلات الجوية، مؤكدا أن مصر تقدم الكثير من الخدمات للصومال في الوقت الحالي

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، نظيره الصومالي في مدينة العلمين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية.