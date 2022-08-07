مصرع شخص وإصابة 121 آخرين جراء حريق بمنشأة لتخزين النفط في كوبا

أعلنت السلطات الكوبية، اليوم الأحد، مصرع شخص وإصابة 121 آخرين جراء الحريق الذي اندلع أمس، بسبب صاعقة في منشأة لتخزين النفط في مدينة "ماتانزاس" التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، فضلا عن فقدان 17 من رجال الإطفاء.



وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن وزارة الطاقة والمناجم الكوبية قولها "إن رجال الإطفاء وغيرهم من المتخصصين لا يزالون يحاولون إخماد الحريق في قاعدة "ماتانزاس سوبرتانكر".



وأفادت وكالة الأنباء الكوبية الرسمية أن البرق أصاب خزانا؛ ما أدى إلى اندلاع الحريق الذي امتد لاحقا إلى خزان آخر وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود وانتشر غربًا على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلًا) باتجاه هافانا، وأجلت السلطات نحو 800 شخص من حي دوبروك القريب من الحريق.



وقالت الحكومة الكوبية إنها طلبت المساعدة من خبراء دوليين في "دول صديقة" من ذوي الخبرة في قطاع النفط.. فيما أعلن نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو أن الحكومة الأمريكية عرضت مساعدة فنية لإخماد الحريق.



وبعد دقائق من الحادث، أعرب الرئيس ميجيل دياز كانيل عن شكره للمكسيك وفنزويلا وروسيا ونيكاراجوا والأرجنتين وتشيلي على عروض المساعدة التي قدموها.



من جهته، قال روبرتو دي لا توري، رئيس عمليات مكافحة الحرائق في ماتانزاس، إن رجال الإطفاء كانوا يرشون المياه على خزانات سليمة في محاولة لإبقائها باردة على أمل منع انتشار الحريق، ولكن أُصيب 121 شخصًا، خمسة منهم في حالة حرجة، فيما قالت رئاسة الجمهورية إن المفقودين الـ17 هم رجال إطفاء كانوا في أقرب منطقة لمنع انتشار الحريق.



ويأتي الحادث في الوقت الذي تعاني فيه كوبا من نقص في الوقود، ولم ترد أنباء عن كمية النفط التي احترقت أو كانت معرضة للخطر فى منشأة التخزين التي تضم 8 خزانات عملاقة تحتوي على النفط المستخدم في وقود محطات توليد الكهرباء.