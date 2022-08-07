خيري بشارة يكشف سبب إجبار أحمد زكي على حلق شعره في فيلم كابوريا

روى المخرج الكبير خيري بشارة كيف أجبر الفنان الراحل أحمد زكي على شعره بالشكل الذي ظهر به في فيلم" كابوريا"، رغم رفض زكي الشديد لهذا الأمر، نافيا بذلك ما جاء في أحد البرامج التليفزيونية الذي حل عليها الفنان أحمد زكي ضيفا، ومعه مؤلف الفيلم عصام الشماع.

وقال أحمد زكي، آنذاك إنه من حبه للشخصية حلق جانبًا من شعره بنفسه بهذه الطريقة الذي ظهر بها، وطلب من مخرج الفيلم خيري بشارة أن يستكمل حلق الجانب الآخر، ولم يكن يدري أنه سيصبح حديث الشارع بسبب شعره، وتشبه به كثيرون، وهو ما أكده عصام الشماع في نفس الحلقة أيضا.

وكتب خيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "النجاح الهائل دائما ما يأتي بالأكاذيب ويروج لها، القصة الحقيقية لحلقة أحمد زكي في فيلم كابوريا، إنني بعد المعاينات في الساحات الشعبية، فردت الصور على طاولة الطعام في الصالة بمنزلي في شبرا، وبمقارنة الصور ببعضها، وجدت لدهشتي أن الملاكمين البسطاء من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم -إن لم يكن كلهم- قد حلقوا رؤوسهم على نمط قصة شعر تايسون الشهيرة، من هنا اتخذت قراري بحلاقة شعر أحمد زكي، ولكنه أعترض بشدة، فأحضرت الحلاق قبل التصوير بيوم واحد فقط، وهددت أنه إن لم ينصع للأمر فلن يكون هناك تصوير في الغد، واختفي أحمد زكي بعض الوقت ثم ظهر بعد أن حلق كما أردت له وهو سعيد للغاية بنفسه وقد أعجب بهيئته".

وتابع: "هذه هي القصة الحقيقية كاملة، والمدهش أن كاتب السيناريو يعلم الحقائق كاملة ولا أدري لماذا جاري أحمد زكي في خياله غير الحقيقي، عموماً برجاء عدم الترويج للأكاذيب".

يذكر أن فيلم" كابوريا" إنتاج 1991، وتدور أحداثه حول حسن هدهد ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، يشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر.

" كابوريا" من تأليف عصام الشماع، وبطولة أحمد زكي ورغدة وحسين الإمام، ومحمد لطفي.