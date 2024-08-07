محافظ بني سويف يبحث مع رئيس جهاز حماية المستهلك تنظيم حملات رقابية على الأسواق

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في إطار التنسيق والتعاون الدوري للقيام بحملات رقابية موسعة علي الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والإلتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والمستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، ولفيف من قيادات الجهاز.

وفي البداية، رحب المحافظ برئيس الجهاز مُثمنا الدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز ، خاصة في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق و متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق، مؤكداً التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.