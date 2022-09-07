لبنان: سنقدم رسالة إلى الأمم المتحدة لتوضيح موقفنا من عودة النازحين السوريين

أكد وزير الشئون الاجتماعية بلبنان هكتور الحجار، أن لبنان سيقدم رسالة هذا الأسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع عودة النازحين، لتوضيح موقف لبنان الرسمي منه، كما سيتقدم بكتاب إلى مفوضية شئون اللاجئين لتحديد أدوارها تحت سقف القانون اللبناني، وتحديد موعد للاجتماع معها لتوضيح الموقف اللبناني ومتابعة آلية تنفيذه على الأراضي اللبنانية.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة ببعبدا ، لبحث ملف إعادة النازحين السوريين خصوصا متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعات سابقة عقدت في قصر بعبدا واجتماعات اللجنة الوزارية التي تتولى متابعة هذا الملف من كل أبعاده.

وأوضح الحجار أن لبنان اتخذ قرارا بإعادة وضع دراسة حول تأثير النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي والصحي والأمني، مشيرا إلى وجود دراسة حول هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات، موضحا أنه يجب إعادة دراسة هذا التأثير من جديد لإعطاء فكرة عن كيفية متابعة الحوار مع المجتمع الدولي، وتوضيح الأعباء التي يتحملها لبنان جراء هذا النزوح وكلفة هذه الأعباء.

حضر الاجتماع وزيرا الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والشئون الاجتماعية هكتور الحجار والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.