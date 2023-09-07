يرى أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي واتحاد جدة ستحسم داخل الملعب لكنها لن تكون سهلة مطلقًا، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تبعد القرعة الفريق الأحمر عن مواجهة الفريق السعودي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهة الأهلي والاتحاد ستكون نتيجتها غير متوقعة وصعبة على الناديين، ومواجهة الأهلي وريال مدريد كانت نتيجتها 2-1 حتى آخر الدقائق، لكن تغير الوضع في نهاية اللقاء الذي خسره الأهلي 4-1".

وأضاف: "لو لعب الأهلي أمام الاتحاد بشكل مفتوح ستكون الأمور صعبة، لكن الفريق السعودي يحتاج للمساحات في ظل امتلاكه عناصر هجومية جيدة مثل رومارينيو وبنزيما".

وحول مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا، قال: "زيزو ومصطفى محمد قادران على قيادة الهجوم في غياب صلاح، ومروان عطية يقدم مستوى جيد مع روي فيتوريا في غياب طارق حامد، بالإضافة إلى محمود حمادة".

تابع: "اتوقع أن يلعب طارق حامد بشكل أساسي في هذه المباراة، مع الشناوي ومحمد حمدي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وحسام عبدالمجيد، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو، مع عمر مرموش ومصطفى محمد وإبراهيم عادل".

وأكمل: "فيتوريا كان على تواصل مع ميكالي مدرب المنتخب الاوليمبي، ويعلم جيدا كل شئ عن مستوى حسام عبدالمجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، وهناك لاعبين آخرين في منتخب مصر يستحقون الحصول على الفرصة خلال المباريات المقبلة ومن الوارد تألق سام مرسي مع فيتوريا خلال المرحلة المقبلة".

وأتم: "أتوقع فوز منتخب مصر على إثيوبيا بهدفين نظيفين".